Лукашенко зустрівся з Келлогом у Мінську, – білоруські ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Зустріч політиків відбулася 21 червня в столиці Білорусі Мінську.

Наразі достеменно невідомо, з якою метою Келлог приїхав до диктатора. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Лукашенка з Келлогом

За даними ЗМІ, під час зустрічі з Келлогом Лукашенко сказав, що спецпредставник Трампа "наробив дуже багато шуму у світі" своїм приїздом.

Він висловив здивування щодо цього і запитав, чи "хіба ми не можемо вести нормальний діалог і розмовляти про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки".

Зустріч Лукашенка з Келлогом: відео російського ЗМІ

Окрім цього, білоруський диктатор сказав, що дуже радий зустрітися зі спецпредставником Трампа і висловив сподівання, що їхня бесіда буде "дуже щирою, відкритою". Він також зазначив, що нібито, "якщо мудрувати, хитрувати один перед одним", то результату не вдасться досягнути.

Своєю чергою Кіт Келлог подякував Лукашенку за гостинність та зустріч.

Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалувати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими,

– сказав спецпредставник Трампа.

У відповідь на це Лукашенко пообіцяв Келлогу, що той буцімто "буде в повній безпеці на території Білорусі й за цей час не станеться жодної ескалації не лише у Білорусі, а й навколо нас".

Нагадаємо, що раніше Reuters писало про те, що Кіт Келлог планує візит до Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком, щоб обговорити можливість започаткувати діалог про припинення російсько-української війни.

Варто зауважити, що наразі Келлог є найвищим американським посадовцем, який відвідав Білорусь за останні роки.