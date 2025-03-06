Португалії загрожують дострокові вибори: прем'єру хочуть оголосити недовіру

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру запропонував провести вотум довіри своєму однорічному уряду меншості. Проте глава уряду ризикує втратити свою посаду, оскільки опозиція обіцяє йому поразку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Монтенегру загрожує відставка і коли будуть вибори

Так, у епіцентрі політичної кризи, яка може призвести до третіх дострокових виборів з 2022 року, знаходиться консалтингова компанія, що належить родині прем'єр-міністра Луїша Монтенегру.

Опозиція стверджує, що ця компанія укладала контракти з приватними фірмами, які приносили вигоду главі уряду. Сам Монтенегро відкидає звинувачення.

Проведення дострокових виборів було б необхідним злом… щоб покласти край атмосфері постійних інсинуацій та інтриг,

– сказав він депутатам під час обговорення вотуму недовіри, запропонованого Комуністичною партією, який у підсумку парламент відхилив.

Якщо парламент відхилить вотум довіри, уряд впаде і візьме на себе тимчасову роль, очікуючи рішення президента Марсело Ребелу де Соузи щодо розпуску парламенту та призначення нових виборів. Аналітики вважають, що такий варіант є найбільш ймовірним.

Сам президент повідомив, що ухвалюватиме рішення після голосування та зустрічі з правлячими партіями та консультативною державною радою. Якщо ж вибори все ж відбудуться, то найімовірнішою датою для голосування буде 11 або 18 травня.

Партія Монтенегро заявила, що нинішній прем'єр очолить політсилу на будь-яких нових виборах.

Основні опозиційні соціалісти та ультраправа партія Чега, які разом мають 128 місць у 230-місцевому парламенті, заявили, що відхилять вотум довіри.