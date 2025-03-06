Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Монтенегру грозит отставка и когда будут выборы

Так, в эпицентре политического кризиса, который может привести к третьим досрочным выборам с 2022 года, находится консалтинговая компания, принадлежащая семье премьер-министра Луиша Монтенегру.

Оппозиция утверждает, что эта компания заключала контракты с частными фирмами, которые приносили выгоду главе правительства. Сам Монтенегро отвергает обвинения.

Проведение досрочных выборов было бы необходимым злом... чтобы положить конец атмосфере постоянных инсинуаций и интриг,

– сказал он депутатам во время обсуждения вотума недоверия, предложенного Коммунистической партией, который в итоге парламент отклонил.

Если парламент отклонит вотум доверия, правительство падет и возьмет на себя временную роль, ожидая решения президента Марсело Ребелу де Соузы о роспуске парламента и назначении новых выборов. Аналитики считают, что такой вариант является наиболее вероятным.

Сам президент сообщил, что будет принимать решение после голосования и встречи с правящими партиями и консультативным государственным советом. Если же выборы все же состоятся, то наиболее вероятной датой для голосования будет 11 или 18 мая.

Партия Монтенегро заявила, что нынешний премьер возглавит политсилу на любых новых выборах.

Основные оппозиционные социалисты и ультраправая партия Чега, которые вместе имеют 128 мест в 230-местном парламенте, заявили, что отклонят вотум доверия.