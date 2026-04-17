Обмежений у своїх діях, – ексчлен парламенту НАТО назвав слабке місце Мадяра

Петер Мадяр повністю залежить від європейських грошей й без підтримки ЄС його маневри обмежені. Він отримав країну з економічною кризою та виснаженим бюджетом, тому буде застосовувати всі доступні економічні інструменти.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив 24 Каналу, що це своєрідний тест для Угорщини, який покаже, чи готова вона вийти з тіні Орбана.

Чи готова Угорщина розірвати зв’язки з Росією?

На думку експерта, без підтримки Урсули фон дер Ляєн, Петер Мадяр – "політичний труп" уже зі старту. Але він не буде цього показувати. До того ж угорське суспільство довгий час було під впливом російської пропаганди, і змінити це за 3 – 5 днів неможливо.

Я вважаю, що Угорщина стане хорошим та лояльним другом України, і ми побачимо багато позитивних фактів, бо така логіка політики. Але якщо Орбан залишив країну в складному економічному становищі, і 70% бюджету на цей рік вже вичерпано, то Мадяру потрібно справлятися з цим. І, звичайно, він намагатиметься використовувати будь-яку можливість,

– сказав Кульпа.

Інструментом для цього є російський газ та нафта. Угорщина не має страху перед Росією, хоча ФСБ може відплатити та помститися за перемогу.

"Заради порятунку власного бюджету угорці погодяться на те, щоб давати росіянам гроші, щоб ті могли вбивати більше українців. Це тест на те, чи є Угорщина частиною Європи. Побачимо, чи буде ця готовність відмовитися від домовленостей Орбана з Москвою, за які Угорщина платила паритетом поваги до самої себе. І Мадяр, і угорці повинні відповісти собі, чи готові вони далі виступати "мишками" перед "російським левом", – зазначив Кульпа.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що Угорщина буде балансувати, бо водночас залежить від російської нафти та європейських кредитів. Проте перемога Петера Мадяра на парламентських виборах може започаткувати новий етап у стосунках з Україною.

