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Геополітика Європа Макрон провів розмову з Трампом: політики обговорили ситуацію в Україні
4 липня, 13:01
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Макрон провів розмову з Трампом: політики обговорили ситуацію в Україні

Надія Батюк
Основні тези
  • Макрон провів телефонну розмову з Трампом, обговоривши ситуацію в Україні, Ірані та переговори між ЄС і США щодо мит.
  • Макрон також обговорював ситуацію в Ірані та Газі з наслідним принцом Саудівської Аравії.

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Однією з тем діалогу стала Україна.

Розмова політиків відбулася пізно ввечері у четвер, 3 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Про що Макрон говорив з Трампом

У виданні, посилаючись на співрозмовників у Єлисейському палаці, кажуть, що, окрім України, Макрон і Трамп обговорювали Іран та поточні переговори між Євросоюзом і США щодо мит. 

Варто зауважити, що президент Франції того ж дня спілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Під час розмови вони обговорювали ситуацію в Ірані та Газі.

Натомість Трамп 3 липня провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що "дуже розчарований" нею. 

Він зазначив, що залишився незадоволений спілкуванням. А також додав, що воно не принесло жодного прогресу. Пізніше Трамп анонсував розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.