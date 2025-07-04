Макрон провів розмову з Трампом: політики обговорили ситуацію в Україні
- Макрон провів телефонну розмову з Трампом, обговоривши ситуацію в Україні, Ірані та переговори між ЄС і США щодо мит.
- Макрон також обговорював ситуацію в Ірані та Газі з наслідним принцом Саудівської Аравії.
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Однією з тем діалогу стала Україна.
Розмова політиків відбулася пізно ввечері у четвер, 3 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Про що Макрон говорив з Трампом
У виданні, посилаючись на співрозмовників у Єлисейському палаці, кажуть, що, окрім України, Макрон і Трамп обговорювали Іран та поточні переговори між Євросоюзом і США щодо мит.
Варто зауважити, що президент Франції того ж дня спілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Під час розмови вони обговорювали ситуацію в Ірані та Газі.
Натомість Трамп 3 липня провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що "дуже розчарований" нею.
Він зазначив, що залишився незадоволений спілкуванням. А також додав, що воно не принесло жодного прогресу. Пізніше Трамп анонсував розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.