Макрон анонсував відправку "франко-британської команди" до України
- Еммануель Макрон оголосив про відправку делегації військових з Британії та Франції до України для розробки формату майбутньої української армії.
- Франція та Британія планують створити "сили стримування" в Україні, які охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки, як частину безпекових заходів.
- Главам МЗС доручено розробити пропозиції щодо моніторингу припинення вогню між Україною та Росією протягом 3-х тижнів.
У четвер, 27 березня, у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправляють делегацію військових Британії та Франції.
Про це президент Франції заявив на пресконференції за підсумками зустрічі, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
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Що вирішила "коаліція охочих" у Парижі
За словами Макрона, Британія та Франція надішлють військову делегацію в Україну розробки формату майбутньої української армії.
Також президент Франції заявив, що в Україні будуть діяти "сили стримування" разом з кількома країнами. Вони охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого пакету заходів з безпеки після досягнення угоди. Водночас Макрон запевнив, що рішення про їх розміщення не прийматимуть у Москві.
Крім того, главам МЗС доручено протягом 3-х тижнів розробити пропозиції щодо моніторингу за припиненням вогню між Україною та Росією.
Еммануель Макрон висловив надію, що президент Китаю "може зіграти дуже активну роль" у просуванні миру в Україні.
Макрон сподівається на американську підтримку "силам стримування" Європи, але готується до сценарію, де все піде не так.