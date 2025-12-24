Макрон у шортах і Венс з морськими котиками: зʼявились кадри тренування політиків з військовими
- Президент Франції Еммануель Макрон провів тренування з французькими військовими на Близькому Сході.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс провів 90-хвилинне тренування з американськими військовими, включаючи біг по пляжу та лазіння по канатах.
Президент Франції Еммануель Макрон провів тренування з військовими Франції. Те саме зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс з армійцями США.
Венс провів з військовими цілих 90 хвилин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Дивіться також Вважаю, що є прорив, – Венс про нещодавні переговори в Маямі
Як Макрон та Венс потренувалися з військовими?
Президент Франції Еммануель Макрон традиційно навідав своїх армійців, які служать за межами Франції, на Близькому Сході, напередодні Різдва. Разом із ними він стрибав і стояв у планці.
Макрон відвідав французьких військових: дивіться відео
Натомість віцепрезидент США Джей Ді Венс провів 90-хвилинне тренування: він бігав по пляжу, носив колоди і лазив по канатах.
Венс тренувався з американськими військовими
Венс каже, що Україна в приватному порядку визнає, що втратить Донбас
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна в приватному порядку визнає можливість втрати Донецької області.
Водночас він зазначив, що суперечки щодо підпорядкування Донецької області затримують мирні переговори.