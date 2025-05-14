Макрона запитали, чи буде Путін у Стамбулі: що відповів президент Франції

Емануель Макрон заявив, що не має ексклюзивної інформації з приводу приїзду Владіміра Путіна на переговори до Туреччини. Однак наголосив: якщо Росія порушить 30-денне перемир'я, Європа запровадить нові санкції.

Глава Франції наголосив, що не має точної інформації, чи дійсно Путін вирушить на перемовини у Стамбул. За його словами, наразі європейські лідери чекають офіційної відповіді від Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу TF1.

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Європа чекає на відповідь Росії

Попри те, що ініціатором зустрічі був глава Росії, Макрон не може дати чіткої відповіді, чи прибуде Путін до Туреччини 15 травня.

Я не можу сказати вам, чи Путін поїде до Туреччини. Як завжди, ми чекаємо на відповідь Росії,

– сказав президент Франції.

Чи будуть впроваджені санкції

Макрон нагадав, що 30-денне перемир'я передбачає повне припинення бойових дій на суші, морі та в повітрі. У разі порушення цих умов Росією Європа запровадить нові санкції.

Росія хоче, щоб припинення вогню обговорювалося в Туреччині. Ми хочемо застосувати санкції проти Росії в найближчі кілька днів, за погодженням зі Сполученими Штатами,

– додав глава Франції.

Французький президент також підтвердив, що готовий поновити контакт із Путіним, але лише після завершення війни.

До слова, президент Франції пояснив, чому Європейський Союз досі не може конфіскувати заморожені російські активи на сотні мільярдів євро.