Глава Франции отметил, что не имеет точной информации, действительно ли Путин отправится на переговоры в Стамбул. По его словам, сейчас европейские лидеры ждут официального ответа от Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала TF1.

Читайте также Франция готова к дискуссии о размещении ядерных истребителей в Европе, – Макрон

Европа ждет ответа России

Несмотря на то, что инициатором встречи был глава России, Макрон не может дать четкого ответа, прибудет ли Путин в Турцию 15 мая.

Я не могу сказать вам, поедет ли Путин в Турцию. Как всегда, мы ждем ответа России,

– сказал президент Франции.

Будут ли введены санкции

Макрон напомнил, что 30-дневное перемирие предусматривает полное прекращение боевых действий на суше, море и в воздухе. В случае нарушения этих условий Россией Европа введет новые санкции.

Россия хочет, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим применить санкции против России в ближайшие несколько дней, по согласованию с Соединенными Штатами,

– добавил глава Франции.

Французский президент также подтвердил, что готов возобновить контакт с Путиным, но только после завершения войны.

К слову, президент Франции объяснил, почему Европейский Союз до сих пор не может конфисковать замороженные российские активы на сотни миллиардов евро.