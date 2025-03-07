Шольц висловив сумніви щодо пропозиції Макрона про європейську "ядерну парасольку"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення європейської "ядерної парасольки". Він зазначив, що ФРН не має наміру змінювати свою позицію щодо ядерного стримування, яке базується на НАТО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як Шольц сприйняв пропозицію Макрона

Олаф Шольц прокоментував пропозицію Еммануеля Макрона щодо створення європейської "ядерної парасольки". За його словами, Німеччина не має наміру змінювати свою політику щодо системи ядерного стримування, яка базується на НАТО.

Ніхто не планує відходити від нинішньої ситуації, яка передбачає домовленості в рамках НАТО. Це також є спільною позицією всіх важливих політичних сил у Німеччині. Вважаю, що це – реалістичний підхід, якщо подивитися на масштаб можливих дій,

– зазначив Шольц.

Зауважимо, що частина європейських лідерів, зокрема президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, висловили підтримку пропозиції Еммануеля Макрона щодо створення "ядерної парасольки" для Європи як засобу стримування Росії. Водночас прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна та очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен висловили обережність щодо цієї пропозиції.