Про це розповідає Reuters з посиланням на його заяву журналістам на брифінгу, передає 24 Канал. Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі наголосив на необхідності продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

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Україна має отримати справедливий мир

За його словами, це ключовий фактор для забезпечення військової допомоги Україні.

Ми повинні з холодною та розумною головою забезпечити підтримку Штатів у найближчі місяці та роки, тому що Україна залежить від їхньої підтримки у своїй обороні. Це має бути найважливішим завданням у найближчі дні, щоб гарантувати умови для справедливого миру,

– заявив Шольц.

Канцлер також привітав ініціативу Володимира Зеленського щодо можливого початку мирного процесу.

Український президент чітко дав зрозуміти, що він може уявити, що зброя на час замовкне в повітрі, на морі, щоб закласти основу для тривожної зупинки та мирного розвитку. Для нас також зрозуміло, що найважливіше, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною демократичною державою. Ми також маємо присвятити себе цьому, зокрема підтверджуючи, що шлях України до ЄС буде незмінним,

– додав Шольц.

Водночас канцлер рішуче відкинув можливість нав’язаного миру.

Дуже важливо гарантувати, що Україні не доведеться приймати продиктований мир, а мати чесний, справедливий мир, який гарантує суверенітет і незалежність України,

– підкреслив він.

До того ж Шольц підтримав ініціативу Фрідріха Мерца щодо збільшення витрат Німеччини на оборону, зокрема шляхом внесення змін до конституції.