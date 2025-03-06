Відповідну публікацію глава держави оприлюднив у соцмережі Х, передає 24 Канал. Президент також пояснив, яким має бути справедливий мир та відзначив зусилля світових лідерів у цьому напрямку.

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Як Зеленський відреагував на заяви Макрона

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за його "чітке бачення" та спільні зусилля Парижу і Києва задля досягнення миру в Україні. За його словами, мир має бути справжній, а не слові, і він не може означати капітуляцію чи розпад України.

Він має бути справедливим, надійним і тривалим, а цього можна досягти лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи й всього світу,

– ідеться у повідомленні.

Український президент додав, що Київ глибоко цінує лідерство та зусилля кожного, хто підтримує нашу державу та працює у напрямку зміцнення обороноздатності Європи. Він заявив про очікування на спільну роботу над кроками до миру вже найближчими днями.

Нагадаємо, напередодні Еммануель Макрон анонсував зустріч начальників штабів європейських країн для обговорення миру в Україні. Президент Франції наголосив, що європейські сили можуть стати гарантами дотримання мирної угоди у разі її підписання.

Водночас французький лідер також відкинув можливість капітуляції та відмови від нашої держави. Він зазначив, що Україні потрібен мир, який "не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом, і не може бути капітуляцією України".