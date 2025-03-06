Соответствующую публикацию глава государства обнародовал в соцсети Х, передает 24 Канал. Президент также объяснил, каким должен быть справедливый мир и отметил усилия мировых лидеров в этом направлении.

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Как Зеленский отреагировал на заявления Макрона

Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за его "четкое видение" и совместные усилия Парижа и Киева для достижения мира в Украине. По его словам, мир должен быть настоящий, а не словесный, и он не может означать капитуляцию или распад Украины.

Он должен быть справедливым, надежным и длительным, а этого можно достичь только при условии прочных и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира,

– говорится в сообщении.

Украинский президент добавил, что Киев глубоко ценит лидерство и усилия каждого, кто поддерживает наше государство и работает в направлении укрепления обороноспособности Европы. Он заявил об ожиданиях на совместную работу над шагами к миру уже в ближайшие дни.

Напомним, накануне Эммануэль Макрон анонсировал встречу начальников штабов европейских стран для обсуждения мира в Украине. Президент Франции отметил, что европейские силы могут стать гарантами соблюдения мирного соглашения в случае его подписания.

В то же время французский лидер также отверг возможность капитуляции и отказа от нашего государства. Он отметил, что Украине нужен мир, который "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".