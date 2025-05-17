Макрон засудив Мелоні за поширення неправди про зустрічі європейців щодо України, – ЗМІ

Прем'єрка Італії останнім часом не брала участі у зустрічах з президентом Володимиром Зеленським та іншими лідерами. Так, зокрема, Мелоні не було у Києві 10 травня, коли союзники спільно висунули ультиматум Путіну щодо припинення вогню.

Джорджа Мелоні пояснила "показову відсутність" Італії на цих зустрічах тим, що її країна наразі не має наміру відправляти війська до України для забезпечення мирної угоди. "Для нас не мало б сенсу брати участь у форматах, які переслідують цілі, які ми відкрито не поділяємо", – сказала вона, передає 24 Канал із посиланням на OE24.

Дивіться також Макрон заявив, що Європа не відправлятиме війська на лінію фронту в Україні у разі перемир'я

Макрон звернувся до Мелоні

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні у поширенні хибної інформації щодо зустрічей, присвячених Україні. За його словами, на останніх зустрічах із Зеленським європейські лідери обговорювали, як досягти припинення вогню та стійкого миру в Україні.

"Жодної секунди не було дискусії про відправлення військ чи щось подібне", – наголосив він.

Макрон закликав Мелоні поводитися з інформацією відповідально. "І без того вже достатньо дезінформації з боку Росії", – додав він.