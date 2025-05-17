Джорджа Мелоні пояснила "показову відсутність" Італії на цих зустрічах тим, що її країна наразі не має наміру відправляти війська до України для забезпечення мирної угоди. "Для нас не мало б сенсу брати участь у форматах, які переслідують цілі, які ми відкрито не поділяємо", – сказала вона, передає 24 Канал із посиланням на OE24.

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Макрон звернувся до Мелоні

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні у поширенні хибної інформації щодо зустрічей, присвячених Україні. За його словами, на останніх зустрічах із Зеленським європейські лідери обговорювали, як досягти припинення вогню та стійкого миру в Україні.

"Жодної секунди не було дискусії про відправлення військ чи щось подібне", – наголосив він.

Макрон закликав Мелоні поводитися з інформацією відповідально. "І без того вже достатньо дезінформації з боку Росії", – додав він.