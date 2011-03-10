"Канада – не Америка і ніколи нею не стане": хто такий Марк Карні і що каже про Україну і Трампа

В ніч проти 10 березня в Канаді обрали тимчасового наступника харизматичного прем'єра Джастіна Трюдо. Ним став фінансист і банкір Марк Карні. Передбачалося, що ця посада буде технічною, але все змінили нечувано нахабні заяви президента США Трампа про "51-ий штат" і розв’язана ним "митна війна" проти Канади.

Відтак завданням політика є не просто слідкувати, аби чого не сталося до прийдешніх виборів. Від Карні чекають потужного лідерства в дуже непрості для нації часи. 24 Канал розповідає біографію 24-го прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

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Біографія Марка Карні

Марку Карні – 59 років, він народився 15 березня 1965-го у Форт-Сміті, містечку в Північно-Західних Територіях Канади. Це дуже суворий край, фактично – Арктика, на доказ цього навіть номерні знаки тут нагадують форми білого ведмедя. І не випадково.

Батько Марка – Роберт Карні – був директором місцевої середньої школи, а мати – домогосподаркою. Карні, як зрозуміло із прізвища, має ірландське коріння. Нині Марк має паспорт громадянина Ірландії на додачу до канадського та британського, після швидких політичних змін у кар’єрі йому довелося розпочатку процедури виходу з цих громадянств.



Також Карні ревний католик і залишається відданим християнству дотепер.



Марк Карні на посаді голови Банку Канади проїхався на собачих упряжках перед початком зустрічі міністрів фінансів G7 в Ікалуїті / Фото з X політика

Коли Марку було 6, родина переїхали до одного з найбільших міст Канади – Едмонтона, де було значно більше варіантів і для дітей (їх у родині Карні було 4), і для дорослих (мати змогла продовжити навчання в місцевому університеті, батько зацікавився політикою та став активістом Ліберальної партії).

Марк Карні показав себе як розумний хлопець – мав добрі оцінки у місцевій школі та вступив до престижного Гарварду, отримавши часткову стипендію. Тут допомогли і базові навички будь-якого канадця – вміння грати у хокей. У виші Карні був членом хокейної команди і грав на позиції воротаря, щоправда, не основного.



Захоплення хокеєм Марка Карні / Фото з особистого архіву політика



Марк Карні займався і баскетболом / Фото Telegraph

Марк Карні зберіг свою любов до спорту і нині. Він є фанатом клубу NHL "Едмонтон Ойлерс", також вболіває за футбольний клуб "Евертон" з англійського Ліверпуля і бере участь у марафонах – зокрема, у 2015 році пробіг Лондонський марафон за 03:45:22, що є дуже пристойним для аматора результатом.

У 1988-му Карні з відзнакою закінчив Гарвард і отримав ступінь бакалавра в галузі економіки. Далі Марк Карні переїздить до не менш престижного британського Оксфорду, де отримує диплом магістра, а згодом доктора наук.

В Оксфорді Марк Карні знайшов свою "другу половинку". Його обраницею стала британка Діана Фокс. Вона також економістка, її спеціалізація – країни, що розвиваються. Пара одружилася в липні 1994 року, коли він закінчував свою докторську дисертацію. Подружжя має 4 дітей.



Марк Карні з дружиною / Фото з Х політика

Дипломи провідних вишів світу відкрили для Марка Карні дорогу до непересічної кар’єри. Він отримав посаду в одному з найбільших інвестиційних банків світу – славетному Goldman Sachs і працював у Бостоні, Лондоні, Нью-Йорку, Токіо та Торонто.

За 13 років у Goldman Sachs Марк Карні доріс з молодого та перспективного "білого комірця" до:

співголови відділу суверенних ризиків,

виконавчого директора з питань ринків боргового капіталу, що розвиваються,

керівного директора з питань інвестиційного банкінгу.

Поступово канадець отримав репутацію людини, яка вирішує непрості питання. Так, він працював над трансформацією Південної Африки після повалення режиму апартеїду та її поверненням до цивілізованого світу. Крім того, Карні допомагав тоді ще не путінській Росії подолати наслідки світової економічної кризи 1998-го.

У 2003 році Карні залишив Goldman Sachs та перейшов до державного сектору як заступник голови правління Банку Канади. За рік Марк Карні почав працювати в канадському Мінфіні та координував державні інвестиції до прибуткових трастів.

Голова Центробанків Канади та Великої Британії

У жовтні 2007 року Карні був призначений головою Банку Канади та став наймолодшим головою центрального банку серед країн G8 (нині – G7, тоді до складу цієї неформальної, але впливової організації входила також Росія). Це співпало з новою глобальною економічною кризою, наслідки якої Канада долала вже фактично під його керівництвом.

Зі своїм завданням Марк Карні успішно впорався. На відміну від колег по G7, Карні навпаки запропонував знизити облікову ставку та зробити кредити "дешевими". Це підтримало середній клас і повернуло довіру канадців до держави. Це все дозволило Канаді швидко подолати кризу, уникнути "зубожіння" та перейти до відновлення економіки найшвидшими серед країн G7 темпами.



Марк Карні / Фото Cole Burston / The New York Times

За свою дещо ризиковану, але цілком успішну політику з подолання кризи, Марк Карні отримав належне визнання – його внесли до престижних рейтингів Топ 100 від журналу Time (2010), Топ 50 від Financial Times (2010), також журнал Reader's Digest у 2011 році назвав Карні "Вибором редактора в номінації "Найнадійніший канадець", а в 2012-му журнал Euromoney назвала Карні найкращим "Головою центрального банку".



Тоді ж Карні отримав пропозицію стати міністром фінансів в уряді Консерваторів, але банкір відмовився від політичної кар’єри.

Досвід Карні зацікавив інші країни. 4 листопада 2011 року канадець був призначений головою Базельської ради з фінансової стабільності, що координує міжнародні органи фінансового регулювання, а в 2012-му він отримав пропозицію очолити Центробанк Великої Британії.

1 липня 2013 року Марк Карні приступив до обов’язків, ставши першим не британцем на цій посаді з моменту заснування Банку Англії в 1694-му році .

. Саме під керівництвом Карні Сполучене Королівство виходило з ЄС і досвід канадця став необхідним для того, щоб Брекзит відбувся без катастроф.

Із завданням бути оператором Брекзиту Марк Карні відмінно впорався. При цьому канадець доклався до того, щоб крім Брекзиту не відбувся "Скотзит" (вихід Шотландії зі складу Великої Британії). Голова Центробанку зайняв жорстку позицію і чітко дав зрозуміти, що в разі успіху шотландського референдуму про незалежність, Шотландія не зможе розраховувати на те, щоб залишити фунт стерлінга своєю повноцінною валютою без передачі деяких повноважень Великій Британії.

У 2018 році голова Банку Англії Марк Карні жорстко розкритикував тарифний шантаж Трампа, який той намагався застосовувати проти Канади, справедливо вказуючи, що він зашкодить світовій економіці та самим США.



Крім того, Карні у 2020-му році в Давосі підтримав історичну промову екоактивістки Грети Тунберг, чиї заяви прямо суперечать всьому, що робив Трамп. Тепер Карні зможе опонувати Трампу вже як прем’єр-міністр Канади.

Також на каденцію Карні припав старт пандемії COVID-19, що остаточно закріпило за банкіром статус елітного кризового менеджера. З таким резюме канадець знову спробував себе в приватному секторі та в жовтні 2020-го став віце-президентом великої американо-канадської інвестиційної компанії Brookfield Asset Management.

Крім того, Марк Карні став спеціальним посланцем ООН з питань клімату та фінансів, а пізніше – радником прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо як експерт з безболісного "зеленого переходу" економіки. Восени 2024 року Карні став головним економічним радником Ліберальної партії Канади і головою Ліберальної робочої групи з питань економічного зростання.

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Криза 2024 року і протистояння Трампу

Саме в цьому статусі банкір зустрів політичну кризу грудня 2024-го, що призвела до падіння Джастіна Трюдо та його сенсаційного "відходу на пенсію".



Трюдо не зміг стримати сліз під час прощальної промови / Фото Cole Burston / The New York Times

До всього додався фактор Трампа. Президент США зробив серію хамських заяв і поставив під сумнів сам суверенітет Канади як незалежної держави. У цій ситуації в країні виник так званий ефект згуртування навколо прапора і правляча Ліберальна партія отримала другий шанс.

Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку… Він нападає на канадських робітників, сім'ї та бізнес. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. Це не буде бізнес як завжди. Нам доведеться робити речі, які ми не могли собі уявити раніше, з такою швидкістю, яку ми не вважали можливою,

– Марк Карні на з’їзді Ліберальної партії після оголошення своєї перемоги 10 березня 2025 року приймає виклик Трампа та відповідальність.

Трюдо, який в січні 2025 року оголосив про власну пенсію, очолити цей рух не міг, натомість на це має повно право його наступник. Вибори нового голови Ліберальної партії відбулися в ніч на 10 березня. На них з величезним відривом від українки та своєї куми Христі Фріланд переміг Марк Карні. Результат 85,9% – це навіть більше, ніж будь-коли мав Джастін Трюдо.

Таку блискучу перемогу Карні (людині без реального політичного досвіду) забезпечили репутація правої руки Трюдо та його наступника (як би не було дивно ще кілька місяців тому), а також успішна історія проходження Карні численних економічних негараздів. А саме вони попереду в країни кленового листка. Тому довіритись у такій ситуації професіоналу – цілком логічний крок.

Американці хочуть наші ресурси, воду, землю, країну. Але Канада – не Америка і за жодних обставин нею не стане,

– жорстко заявив Карні.

Потужна промова Карні: дивіться відео

Карні вже встиг прагматично пообіцяти тимчасово відмовитись від курсу на тотальний "зелений перехід", щоб мати можливість відплатити Трампу по схемі "долар за долар" і зробити боляче не лише Трампу, але й необачним американським виборцям, які привели безвідповідального трікстера до Білого дому.

Що Карні говорив про Україну

Марк Карні підтримує Україну та її бажання вступити до лав ЄС і НАТО. У своєму аканту на X 1 березня він розмістив пост, де дякував Канаді за надання допомоги і прийняття 300 тисяч біженців. Сказав, що Канада "захоплюється сміливістю президента Зеленського і українського народу і є вірним союзником".

Протягом трьох років народ України з надзвичайною мужністю боровся проти жорстокого і невиправданого вторгнення Росії. Тільки він має право визначати, що є найкращим для його довгострокової безпеки. Канада підтримує Україну. Слава Україні!

– написав Марк Карні у роковини повномасштабного вторгнення російських військ до України 24 лютого 2025 року.

На посту лідера країни, додав Карні, він "гарантуватиме, що Канада й далі непохитно стоятиме з Україною у захисті свободи від російської агресії".