Вибори у Канаді: прем'єр обіцяє протистояти Трампу та виділити мільярди на оборону

Парламентські вибори у Канаді відбудуться за кілька днів – 28 квітня. Проте люди могли віддати свої голоси під час попереднього голосування з 18 по 21 квітня.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ і Politico.

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Як Ліберальна партія Канади збирається протистояти Трампу

Наступник Джастіна Трюдо Марк Карні обіймає посаду прем'єр-міністра Канади. У березні він оголосив про проведення дострокових виборів до парламенту.

Як стверджують кореспонденти Укрінформу, в Канаді була рекордна явка на виборах. Люди по дві години стояли в чергах, щоб проголосувати. І так було на багатьох виборчих дільницях.

Імовірно, у п'ятницю – в перший день попереднього голосування – проголосувало близько двох мільйонів.

Соціологи наразі прогнозують перемогу на виборах Ліберальній партії. Але вона має невелику перевагу над опозиційною Консервативною партією, тож усе ще може змінитися.

Карні очолює саме Ліберальну партію. 19 квітня він опублікував свою передвиборчу програму, в якій багато ідеться про протистояння зі США.

Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами, але цього ніколи не станеться. Канада не є Америкою, і нею ніколи не буде, але нам потрібно зробити більше, щоб просто визнати це. Нам потрібен план, як впоратися з цією новою реальністю,

– заявив він.

Країна планує подолати торгівельні бар'єри між своїми провінціями, щоб компенсувати тарифи Трампа. І вкладатися в сільське господарство.

Окрема стаття витрат – армія. Карні обіцяє, що уряд витратить 30,9 мільярда канадських доларів на оборону протягом наступних чотирьох років і досягне цільових витрат Канади на оборону НАТО у розмірі 2 відсотків ВВП до 2030 року. Тобто на два роки швидше, ніж планувалося.

Китай намагається проникнути в корінні громади в Арктиці, а тому північ Канади зміцнять.

"Половина витрат піде на нове військове обладнання та озброєння для канадських збройних сил, наприклад підводні човни та криголами для моніторингу та захисту узбережжя, зокрема в Арктиці, від російської та китайської агресії. Це включає нові дрони для морів і неба", – цитують журналісти прем'єра.

Багато уваги приділено розвитку ШІ. Військові можуть використовувати його в автономних транспортних засобах, військових іграх і для обробки розвідувальної інформації.