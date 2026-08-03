"Справа не для зятя": у США закликали Трампа усунути Кушнера й Віткоффа від переговорів з Іраном

Американський сенатор Марк Келлі вважає Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа неефективними перемовниками. Він закликав Дональда Трампа усунути затя й приятеля від переговорів з Іраном.

Відповідну заяву він зробив під час етеру на телеканалі CBS, передає видання Independent.

Що сказав Марк Келлі щодо усунення Віткоффа й Кушнера від переговорів?

Сенатор-демократ заявив, що Джаред Кушнер та Стів Віткофф не здатні допомогти у врегулюванні конфлікту з Іраном.

Натомість, як наголошує Келлі, варто залучити до переговорного процесу досвідчених дипломатів, які мають практику роботи з Тегераном і можуть відновити координацію зі союзниками Вашингтона.

Не варто доручати переговори своєму приятелю з нерухомості та зятю,

– підкреслив сенатор.

Слід додати: Дональд Трамп заявив, що 3 серпня Вашингтон відновить переговори з Іраном. За його словами, США відмовилися від запланованого масштабного удару після закликів союзників, які вважають, що дипломатичне врегулювання можливе.

Основними темами переговорів мають стати відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та питання іранської ядерної програми.

Водночас Тегеран заперечує, що просив США скасувати атаку. На тлі дипломатичних контактів Ізраїль заявив про готовність до нових ударів, якщо Іран відновить розвиток ядерної чи балістичної програм.

Цікаво й те, що Кушнер та Віткофф відіграють важливу роль також і в переговорному процесі між Україною та Росією. Днями держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що перемовини можуть відновитися.

Так, спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, імовірно, приїдуть до Києва у другій половині серпня, під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України. Це може стати їхнім першим візитом до України. Водночас від початку президентства Трампа у січні 2025 року обидва неодноразово побували в Москві.