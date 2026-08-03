Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала CBS, сообщает издание Independent.

Что сказал Марк Келли по поводу отстранения Виткоффа и Кушнера от переговоров?

Сенатор-демократ заявил, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф не способны помочь в урегулировании конфликта с Ираном.

Вместо этого, как подчеркивает Келли, к переговорному процессу следует привлечь опытных дипломатов, имеющих практику работы с Тегераном и способных восстановить координацию с союзниками Вашингтона.

Не стоит поручать переговоры своему приятелю по недвижимости и зятю,

– подчеркнул сенатор.

Следует добавить: Дональд Трамп заявил, что 3 августа Вашингтон возобновит переговоры с Ираном. По его словам, США отказались от запланированного масштабного удара после призывов союзников, которые считают, что дипломатическое урегулирование возможно.

Основными темами переговоров должны стать возобновление судоходства через Ормузский пролив и вопрос иранской ядерной программы.

В то же время Тегеран отрицает, что просил США отменить атаку. На фоне дипломатических контактов Израиль заявил о готовности к новым ударам, если Иран возобновит развитие ядерной или баллистической программ.

Интересно и то, что Кушнер и Виткофф играют важную роль также и в переговорном процессе между Украиной и Россией. На днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры могут возобновиться.

Так, специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, прибудут в Киев во второй половине августа, в рамках мероприятий, посвященных 35-й годовщине Независимости Украины. Это может стать их первым визитом в Украину. В то же время с начала президентства Трампа в январе 2025 года оба неоднократно побывали в Москве.