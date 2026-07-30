Об этом сообщил корреспондент"Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомые с планами визита.
Что известно о визите Виткоффа и Кушнера в Украину?
Ранее издание Financial Times писало, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 июля специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны.
В Вашингтоне официально предстоящий визит пока не подтверждали.
В то же время это будет их первая поездка в Украину.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Стоит также отметить, что с начала президентства Трампа в январе 2025 года Виткофф и Кушнер уже неоднократно посещали Москву.
Напомним, что 22 июля президент Зеленский провел телефонный разговор с Виткоффом и Кушнером. Они могли обсуждать новые идеи по возобновлению дипломатических переговоров. Однако других подробностей о содержании этих переговоров пока не сообщалось.