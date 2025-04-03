Війна в Україні визначить наступні кроки Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, – Рютте

Війна Росії проти України є глобальним конфліктом, а не регіональним. Він вплине на подальші кроки Китаю, який зараз спостерігає за цим, в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у четвер, 3 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Війна в Україні вплине на дії Китаю

За словами генсека НАТО, війна в Україні є глобальним конфліктом, оскільки Росія співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Своєю чергою Пекін, на його думку, зацікавлений у тому, аби знати, хто "вийде переможцем" у війні.

І зрозуміло, що в першу чергу Сі Цзіньпін спостерігає і хоче знати, хто вийде переможцем. І це, звісно, вплине також на його подальші кроки в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– заявив Марк Рютте.

До слова, нагадаємо, що зовсім нещодавно Китай розпочав найбільші за рік військові навчання біля Тайваню. Масштабні військові навчання почалися одразу після того, як у США заявили про намір стримувати агресію Пекіна в регіоні.