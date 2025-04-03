Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в четверг, 3 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Война в Украине повлияет на действия Китая

По словам генсека НАТО, война в Украине является глобальным конфликтом, поскольку Россия сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. В свою очередь Пекин, по его мнению, заинтересован в том, чтобы знать, кто "выйдет победителем" в войне.

И понятно, что в первую очередь Си Цзиньпин наблюдает и хочет знать, кто выйдет победителем. И это, конечно, повлияет также на его дальнейшие шаги в Индо-Тихоокеанском регионе,

– заявил Марк Рютте.

К слову, напомним, что совсем недавно Китай начал крупнейшие за год военные учения возле Тайваня. Масштабные военные учения начались сразу после того, как в США заявили о намерении сдерживать агрессию Пекина в регионе.