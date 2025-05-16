Марко Рубіо прибув до Стамбула: ЗМІ пояснили мету його візиту

16 травня вранці у Стамбулі мають відбутися переговори України та Росії. До турецького міста у п'ятницю завітав держсекретар США.

Як повідомляють ЗМІ, Марко Рубіо прибув до Стамбула. Раніше держесекретар заявляв, що він не братиме участі у прямих перемовинах між українською та російською делегаціями, передає 24 Канал.

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Навіщо Рубіо приїхав у Стамбул

Рубіо повідомив, що разом з іншими американськими посадовцями проведе зустрічі з українською та російською сторонами впродовж ранку 16 травня.

Рубіо прибув до Стамбулу / Фото AFP / Шон Тандон