16 травня, 09:59
Марко Рубіо прибув до Стамбула: ЗМІ пояснили мету його візиту
Основні тези
- Марко Рубіо прибув до Стамбула для зустрічей з українською та російською сторонами.
- Він не братиме участі у прямих перемовинах між делегаціями України та Росії.
16 травня вранці у Стамбулі мають відбутися переговори України та Росії. До турецького міста у п'ятницю завітав держсекретар США.
Як повідомляють ЗМІ, Марко Рубіо прибув до Стамбула. Раніше держесекретар заявляв, що він не братиме участі у прямих перемовинах між українською та російською делегаціями, передає 24 Канал.
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Навіщо Рубіо приїхав у Стамбул
Рубіо повідомив, що разом з іншими американськими посадовцями проведе зустрічі з українською та російською сторонами впродовж ранку 16 травня.
Рубіо прибув до Стамбулу / Фото AFP / Шон Тандон