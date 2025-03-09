Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, — держсекретар США Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на інформацію щодо заяви американського мільярдера про можливість відключення супутникового зв’язку Starlink.

Американський чиновник спростував і заперечив повідомлення про погрози у неділю, 9 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Марко Рубіо у соцмережі Х.

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Що заявив Рубіо

Коментуючи реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на публікацію Ілона Маска щодо Starlink для України, американський високопосадовець запевнив, що жодних погроз у повідомленні мільярдера немає.

(Сікорський – 24 Канал) Просто вигадує щось. Ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink,

– написав Марко Рубіо.

Також він зазначив, що без Starlink Україна б цю війну "давно програла". За його словами, у такому разі росіяни зараз були б "на кордоні з Польщею".

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що в разі вимкнення Starlink уся лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система буцімто є "основою української армії". Мільярдер також вважає, що "викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну".