Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, — держсекретар США Рубіо
- Держсекретар США Марко Рубіо заперечив повідомлення про погрози відключення України від Starlink.
- Рубіо спростував реакцію польського міністра Радослава Сікорського на заяву Ілона Маска.
Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на інформацію щодо заяви американського мільярдера про можливість відключення супутникового зв’язку Starlink.
Американський чиновник спростував і заперечив повідомлення про погрози у неділю, 9 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Марко Рубіо у соцмережі Х.
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Що заявив Рубіо
Коментуючи реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на публікацію Ілона Маска щодо Starlink для України, американський високопосадовець запевнив, що жодних погроз у повідомленні мільярдера немає.
(Сікорський – 24 Канал) Просто вигадує щось. Ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink,
– написав Марко Рубіо.
Також він зазначив, що без Starlink Україна б цю війну "давно програла". За його словами, у такому разі росіяни зараз були б "на кордоні з Польщею".
Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що в разі вимкнення Starlink уся лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система буцімто є "основою української армії". Мільярдер також вважає, що "викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну".