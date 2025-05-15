Рубіо відповів, що має "вирішальне значення" у питанні закінчення війни в Україні

Без активного європейського лідерства неможливо досягти закінчення війни та здобути справедливий мир між Україною та Росією, і воно має вирішальне значення у цьому питанні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у рамках зустрічі з міністрами закордонних справ Трансатлантичної п'ятірки у четвер, 15 травня, передає 24 Канал з посиланням на Держдеп США.

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Що стане вирішальним у закінченні війни

Марко Рубіо зустрівся з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії – Жан-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем, Антоніо Таяні та Девідом Леммі відповідно. Він поінформував їх про зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни.

Під час обговорень держсекретар США, згідно з оприлюдненою інформацією, наголосив, що європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб Росія та Україна "вели переговори у добрій волі для швидкого та міцного мирного врегулювання".

Також усі погодилися з необхідністю збільшення розподілу тягаря НАТО та оборонних витрат Європи. Рубіо сказав, що оборонні компанії США є невіддільною частиною трансатлантичної промислової бази та не повинні залишатися осторонь у зусиллях Європи щодо озброєння.

Крім вищезгаданого, у межах обговорень держсекретар США підтвердив бажання Сполучених Штатів дати Сирії шанс на велич. Також політики обговорили спільні пріоритети, включаючи запобігання розробці або отриманню Іраном ядерної зброї та протидію впливу Китаю.

Нагадаємо, під час пресконференції, коментуючи ситуацію із переговорами у Стамбулі, американець заявив, що прорив у мирних переговорах між Україною та Росією можливий лише за умови безпосередньої взаємодії Дональда Трампа і Володимира Путіна.