Після сварки Маска з Кабміном США Трамп обмежив повноваження DOGE, – NYT

У п'ятницю, 7 березня, у США пройшло позачергове засідання уряду. Під час зібрання Трамп зробив те, чого він, здавалося б, не хотів робити протягом перших семи тижнів своєї нової адміністрації: він приборкав Ілона Маска.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Уряду США не подобається роль Маска в управлінні

Так, під час засідання Кабміну США глава Департаменту ефективності дорікав держсекретарю Марко Рубіо за те, що той нікого не звільнив. Маск презирливо заявив, що той "просто добре виглядає на телебаченні". Дісталося й міністрі транспорту Шону Даффі. Під час засідання він виступив на захист авіадиспетчерів, яких Департамент Маска також хотів скоротити.

Як пише NYT, через спроби Ілона Маска силоміць нав’язати свої рішення федеральному уряду міністри досягли точки кипіння. Хоча Трамп і підтримав місію DOGE, він дав уряду те, що він хотів.

Відтепер міністри керуватимуть, а команда Маска лише консультуватиме,

– повідомляють журналісти.

Цей інцидент став першим сигналом того, що Трамп готовий встановити хоча б якісь обмеження для мільярдера. Проте, якщо ці обмеження збережуться, це може викликати ширші питання про роль Маска в уряді надалі – особливо з огляду на його бізнес-історію.

У відповідь на питання, чи був Ілон Маск коли-небудь задоволений роллю радника, в якій він не керує всім, експерти зазначають: "Ні". Мільярдер ніколи не любив бути одним голосом серед багатьох. Про це, зокрема, свідчить відхід з Департаменту Вівека Рамасвамі, який спочатку був партнером Маска.

"Здається, Маск віддає перевагу ролі нареченого, а не дружби. Тепер головне питання в тому, чи він дотримуватиметься розпорядження Трампа лише консультувати – і чи буде він задоволений такою роллю", – пише видання.

Цікаво, що сам Трамп спростував сварку між Маском та Рубіо – мовляв, ніяких зіткнень під час засідання не було. Президент сказав: "Я там був… Ілон чудово ладнає з Марко".