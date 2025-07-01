Маск заявив, що створить власну партію, якщо законопроєкт Трампа ухвалять

Конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа, схоже, все ще у самому розпалі. Бізнесмен знову розкритикував бюджетний законопроєкт президента, пригрозивши створенням власної політсили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х.

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Маск заявив про намір створити партію

Так, Маск закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроєкт про податки і витрати.

Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року – якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі,

– написав бізнесмен.

Невдовзі мільярдер опублікував новий допис, у якому пообіцяв створити нову партію під назвою "America Party", якщо "божевільний законопроєкт про витрати" все ж буде ухвалено.

Цікаво, що кілька тижнів тому можливість створення "Партії Маска" припускали у Reuters. Там зазначили, що бізнесмен серйозно розглядає таку можливість. Ця партія потенційно становить загрозу для Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді 2026 року.