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Геополітика Америка Маск заявив, що створить власну партію, якщо законопроєкт Трампа ухвалять
1 липня, 08:42
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Маск заявив, що створить власну партію, якщо законопроєкт Трампа ухвалять

Дмитро Усик
Основні тези
  • Ілон Маск критикує законопроєкт Трампа про бюджет та погрожує створити власну партію "America Party".
  • Маск закликав Конгрес не затверджувати законопроєкт та заявив, що "Партія Маска" може стати загрозою для Республіканської партії.

Конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа, схоже, все ще у самому розпалі. Бізнесмен знову розкритикував бюджетний законопроєкт президента, пригрозивши створенням власної політсили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х. 

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Маск заявив про намір створити партію

Так, Маск закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроєкт про податки і витрати. 

Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року – якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі, 
– написав бізнесмен. 

Невдовзі мільярдер опублікував новий допис, у якому пообіцяв створити нову партію під назвою "America Party", якщо "божевільний законопроєкт про витрати" все ж буде ухвалено. 

Цікаво, що кілька тижнів тому можливість створення "Партії Маска" припускали у Reuters. Там зазначили, що бізнесмен серйозно розглядає таку можливість. Ця партія потенційно становить загрозу для Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді 2026 року. 