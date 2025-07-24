Скандальний Волц отримав шанс на політичне відродження у США

Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Майкла Волца на посаду постійного представника при ООН. Попри опір сенатора Ренда Пола, Волц подолав ключову перепону на шляху до призначення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Daily Caller. Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Майкла Волца, який раніше був радником президента США з національної безпеки, на посаду постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй.

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Сенат підтримав призначення Волца на посаду постпреда США при ООН

За призначення проголосували 12 членів комітету, а 10 виступили проти. Попри це, Волц подолав ключову процедурну перешкоду на шляху до нової посади.

Серед противників кандидата був сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол, який став єдиним представником Республіканської партії, що висловився проти просування Волца. Пол відомий своєю критичною позицією щодо зовнішньої політики власної партії, що неодноразово призводило до розбіжностей у парламенті.

У травні 2025 року Майкла Волца звільнили з посади радника з національної безпеки. За даними The Washington Post, причиною стало розслідування витоку секретної урядової інформації через зашифрований месенджер Signal, а також незадоволення Дональда Трампа багатьма рішеннями Волца. Скандал значно підірвав репутацію Волца, проте тепер він отримує новий шанс у дипломатичній кар’єрі, який може стати для нього своєрідним політичним відродженням.