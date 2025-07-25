Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Daily Caller. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Майкла Волца, который ранее был советником президента США по национальной безопасности, на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций.

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Сенат поддержал назначение Волца на должность постпреда США при ООН

За назначение проголосовали 12 членов комитета, а 10 выступили против. Несмотря на это, Волц преодолел ключевое процедурное препятствие на пути к новой должности.

Среди противников кандидата был сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который стал единственным представителем Республиканской партии, который высказался против продвижения Волца. Пол известен своей критической позицией относительно внешней политики собственной партии, что неоднократно приводило к разногласиям в парламенте.

В мае 2025 года Майкла Волца уволили с должности советника по национальной безопасности. По данным The Washington Post, причиной стало расследование утечки секретной правительственной информации через зашифрованный мессенджер Signal, а также недовольство Дональда Трампа многими решениями Уолца. Скандал значительно подорвал репутацию Волца, однако теперь он получает новый шанс в дипломатической карьере, который может стать для него своеобразным политическим возрождением.