Подібного ніколи не було: Меланія Трамп очолить Радбез ООН

У березні головування у Радбезі ООН перейде до США. Вперше в історії його очолить дружина американського президента. Щоправда, є нюанс.

Головувати у Раді безпеки Меланія Трамп буде лише один день, 2 березня. Про це повідомив посол США в ООН Майк Волц.

Що відомо про головування Меланії Трамп в Радбезі?

Робимо історію! Меланія Трамп стане першою дружиною президента США, яка очолить Радбез – у перший же день головування Америки в Раді. Зробимо ООН великою знову!,

– написав Волц.

Очікується, що Меланія Трамп виступить із промовою присвяченою ролі освіти у забезпеченні миру.

"Перша леді переосмислює свою роль, і це ще одне її проривне досягнення. Вперше в історії перша леді звернеться до Ради Безпеки, залишаючись вірною своїй місії – надавати наступному поколінню можливості через освіту та технології", – сказало джерело Fox News Digital.

Майк Волц зазначив у коментарі виданню, що "це цілком логічно, що перша леді, палка й невтомна захисниця дітей, головуватиме … в Раді Безпеки".

Волц зазначив, що меседж Меланії про допомогу беззахисним через освіту та технології повністю відповідає американській місії в ООН – сприяти справжньому і тривалому миру.

Він додав, що як колишній спецпризначенець і нині дипломат, неодноразово переконувався, що мир зміцнюється там, де дітей навчають, а не залякують.

Довідка: У квітні 2026 року головування у Радбезі ООН перейде до Франції.

Яка роль Меланії у поверненні викрадених Росією українських дітей?