Подобного никогда не было: Мелания Трамп возглавит Совбез ООН

В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Впервые в истории его возглавит жена американского президента. Правда, есть нюанс.

Председательствовать в Совете безопасности Мелания Трамп будет только один день, 2 марта. Об этом сообщил посол США в ООН Майк Уолц.

Что известно о председательстве Мелании Трамп в Совбезе?

Делаем историю! Мелания Трамп станет первой женой президента США, которая возглавит Совбез – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН великой снова!,

– написал Волц.

Ожидается, что Мелания Трамп выступит с речью посвященной роли образования в обеспечении мира.

"Первая леди переосмысливает свою роль, и это еще одно ее прорывное достижение. Впервые в истории первая леди обратится к Совету Безопасности, оставаясь верной своей миссии – предоставлять следующему поколению возможности через образование и технологии", – сказал источник Fox News Digital.

Майк Волц отметил в комментарии изданию, что "это вполне логично, что первая леди, пылкая и неутомимая защитница детей, будет председательствовать … в Совете Безопасности".

Волц отметил, что месседж Мелании о помощи беззащитным через образование и технологии полностью соответствует американской миссии в ООН – способствовать настоящему и прочному миру.

Он добавил, что как бывший спецназовец и ныне дипломат, неоднократно убеждался, что мир укрепляется там, где детей учат, а не запугивают.

Справка: В апреле 2026 года председательство в Совбезе ООН перейдет к Франции.

Какова роль Мелании в возвращении похищенных Россией украинских детей?