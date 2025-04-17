Мелоні приїхала до Вашингтона: яке важливе питання вона вирішуватиме з Трампом

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прибула до Вашингтона, де зустрінеться з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Темою розмови будуть не тільки внутрішні італійські питання.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що Мелоні має місію перемовника від всього Європейського Союзу. Через неї хочуть передати Трампу важливі позиції.

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У чому Мелоні має переконати Трампа

На початку квітня Дональд Трамп ввів широкомасштабні мита, зокрема проти Європейського Союзу. Зараз вони на паузі, але якщо президент США відновить їх, то Європа мусить відповісти.

ЄС битиме по республіканських штатах, по виробництвах, які там є, щоб завдати найбільше шкоди Дональду Трампу. До того ж може вводити мита на цифрові послуги таких американських компаній як Google, Amazon, Apple.

Мелоні переконуватиме Трампа, що Європа не може приєднатися до його мит проти Китаю, бо торгівля між ними дуже щільна, є великий товарообіг. Китай розглядають як економічного і торгового партнера ЄС,

– підкреслив Юрій Романюк.

Важливо донести Трампу ідею, що відносини з Китаєм можна почати з чистого листа. Ба більше, посол Китаю в Мексиці заявив, що Пекін розглядає Європейський Союз як партнерів, а не як суперників. Країна зацікавлена у розширенні економічної співпраці.

"Сам Китай зробив дуже гарне звернення до США, у якому сказав, що готовий розпочати новий етап переговорів щодо мит, але на основі поваги, а не так, як заявив Джей Ді Венс, що китайці нібито нічого не варті", – додав Юрій Романюк.

Варто розуміти, що цивілізаційний розвиток Китаю становить 5 тисяч років, а США 4 липня 2025 тільки виповниться 250 років. Різниця цивілізаційного розвитку у 200 разів. Тому подібні заяви з боку адміністрації Трампа дуже образливі.

Ба більше, голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів заявив, що за всі мита Трампа заплатить американський народ. Це найважливіше, що треба розуміти в історії з новими тарифами.

Нагадаємо, Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо мит, але його рішення не стосується Китаю. Для Пекіна тарифи навпаки зросли до 125%. Трамп пояснив це "відсутністю в країни поваги до світових ринків".