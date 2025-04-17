Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что Мелони имеет миссию переговорщика от всего Европейского Союза. Через нее хотят передать Трампу важные позиции.

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В чем Мелони должна убедить Трампа

В начале апреля Дональд Трамп ввел широкомасштабные пошлины, в частности против Европейского Союза. Сейчас они на паузе, но если президент США возобновит их, то Европа должна ответить.

ЕС будет бить по республиканским штатам, по производствам, которые там есть, чтобы нанести наибольший вред Дональду Трампу. К тому же может вводить пошлины на цифровые услуги таких американских компаний как Google, Amazon, Apple.

Мелони будет убеждать Трампа, что Европа не может присоединиться к его пошлинам против Китая, потому что торговля между ними очень плотная, есть большой товарооборот. Китай рассматривают как экономического и торгового партнера ЕС,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Важно донести Трампу идею, что отношения с Китаем можно начать с чистого листа. Более того, посол Китая в Мексике заявил, что Пекин рассматривает Европейский Союз как партнеров, а не как соперников. Страна заинтересована в расширении экономического сотрудничества.

"Сам Китай сделал очень хорошее обращение к США, в котором сказал, что готов начать новый этап переговоров по пошлинам, но на основе уважения, а не так, как заявил Джей Ди Вэнс, что китайцы якобы ничего не стоят", – добавил Юрий Романюк.

Стоит понимать, что цивилизационное развитие Китая составляет 5 тысяч лет, а США 4 июля 2025 года только исполнится 250 лет. Разница цивилизационного развития в 200 раз. Поэтому подобные заявления со стороны администрации Трампа очень оскорбительны.

Более того, председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов заявил, что за все пошлины Трампа заплатит американский народ. Это самое важное, что надо понимать в истории с новыми тарифами.

Напомним, Трамп объявил о 90-дневной паузе по пошлинам, но его решение не касается Китая. Для Пекина тарифы наоборот выросли до 125%. Трамп объяснил это "отсутствием у страны уважения к мировым рынкам".