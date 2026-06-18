У США озвучили офіційний текст угоди з Іраном, який раніше "злили" у ЗМІ

США та Іран на початку 18 червня підписали мирний меморандум у цифровому форматі. Ключовими пунктами документа називають припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки.

Американські посадовці оголосили детальні пункти меморандуму про взаєморозуміння, про це пише Axios. Дивіться також США готові дозволити Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива Які пункти включає меморандум про взаєморозуміння? Загалом меморандум містить 14 головних пунктів. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран, а також їхні союзники у поточній війні, підписуючи цей Меморандум про взаєморозуміння, заявляють про негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані, і зобов'язуються відтепер не розпочинати жодної війни чи військової операції один проти одного, утримуватися від погроз застосування сили або її застосування один проти одного, а також забезпечувати територіальну цілісність і суверенітет Лівану. Остаточна угода підтвердить остаточне припинення війни на всіх фронтах, у тому числі в Лівані, а також інші положення цього пункту. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран зобов'язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та утримуватися від втручання у внутрішні справи одна одної. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран зобов'язуються провести переговори та укласти остаточну угоду протягом не більше ніж 60 днів, з можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою. Негайно після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння Сполучені Штати Америки розпочнуть зняття своєї морської блокади та усунення будь-яких перешкод чи обмежень щодо Ісламської Республіки Іран, а також повністю припинять морську блокаду протягом 30 днів. Протягом цього періоду інтенсивність судноплавства буде пропорційна обсягам довоєнного судноплавства, які відновлює Ісламська Республіка Іран. Сполучені Штати Америки також зобов'язуються вивести свої війська з околиць Ісламської Республіки Іран протягом 30 днів після укладення остаточної угоди. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння Ісламська Республіка Іран докладе всіх зусиль для забезпечення безпечного проходу торгових суден без стягнення плати протягом 60 днів виключно з Перської затоки до Оманського моря та у зворотному напрямку. Рух торгових суден розпочнеться негайно, а з урахуванням необхідності усунення технічних та військових перешкод і проведення Ісламською Республікою Іран робіт з розмінування, він буде налагоджено протягом 30 днів. Ісламська Республіка Іран проведе діалог із Султанатом Оману з метою визначення майбутнього управління та морських служб у Ормузькій протоці, у співпраці з іншими державами, що межують з Перською затокою, відповідно до чинного міжнародного права та суверенних прав прибережних держав Ормузької протоки. Сполучені Штати Америки зобов'язуються спільно з регіональними партнерами розробити остаточний, узгоджений обома сторонами план на суму щонайменше 300 мільярдів доларів для відновлення та економічного розвитку Ісламської Республіки Іран. Механізм реалізації цього плану буде остаточно визначений у рамках остаточної угоди протягом 60 днів. Усі необхідні ліцензії, звільнення від вимог та дозволи, потрібні для відповідних фінансових операцій, будуть надані Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки зобов'язуються скасувати всі види санкцій проти Ісламської Республіки Іран, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН, резолюції Ради керуючих МАГАТЕ та всі односторонні санкції США – як первинні, так і вторинні – згідно з узгодженим графіком у рамках остаточної угоди. Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати Америки визнають надзвичайну важливість вищезазначеного питання щодо скасування санкцій та висловили намір негайно розглянути ці питання під час переговорів з метою досягнення взаємної згоди щодо них. Ісламська Республіка Іран ще раз підтверджує, що вона не буде придбавати чи розробляти ядерну зброю. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран домовилися вирішити питання щодо утилізації запасів збагаченого матеріалу відповідно до механізму, який буде узгоджений сторонами згідно з графіком, зазначеним у пункті 7, причому мінімальною методикою буде розбавлення на місці під наглядом МАГАТЕ. Обидві сторони також домовилися обговорити питання збагачення та інші взаємно узгоджені питання, пов'язані з ядерними потребами Ісламської Республіки Іран, на основі задовільних рамок, що будуть узгоджені в остаточній угоді. Остаточна угода підтвердить положення цього пункту. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран визнають вирішальне значення вищезазначених ядерних питань і висловлюють намір негайно розглянути ці питання під час переговорів з метою досягнення взаємної згоди щодо них. До укладення остаточної угоди Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран домовляються про збереження статусу-кво. Ісламська Республіка Іран збереже нинішній статус-кво своєї ядерної програми, а Сполучені Штати Америки не вводитимуть жодних нових санкцій і не розгортатимуть додаткових військових сил у регіоні. Сполучені Штати Америки зобов'язуються, що одразу після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння та до скасування санкцій Міністерство фінансів США видаватиме дозволи на експорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів та похідних від них, а також на всі пов'язані з цим послуги, включаючи банківські операції, страхування, транспортування тощо. Сполучені Штати Америки зобов'язуються забезпечити повну доступність для використання заморожених або обмежених у використанні коштів та активів Ісламської Республіки Іран після введення в дію цього Меморандуму про взаєморозуміння. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран узгодять між собою процедури, пов'язані з розблокуванням цих коштів, під час переговорів. Такі кошти, незалежно від того, чи залишаються вони на початковому рахунку, чи перераховуються, мають бути повністю доступними для здійснення платежів на користь будь-якого кінцевого бенефіціара, визначеного Центральним банком Ісламської Республіки Іран. Сполучені Штати Америки зобов'язуються відповідно видати всі необхідні ліцензії та дозволи. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран домовляються про створення виконавчого механізму для моніторингу успішного виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння та дотримання умов майбутньої остаточної угоди. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння та за умови початку виконання пунктів 1, 4, 5, 10 і 11 цього Меморандуму, а також подальшого виконання цих заходів, Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран розпочнуть переговори щодо остаточної угоди виключно стосовно інших пунктів. Остаточна угода буде затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН, що має обов'язкову силу. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Тегеран нібито погодився не розробляти ядерну зброю, однак інформацію про можливі фінансові виплати Ірану він назвав "фейковими новинами".