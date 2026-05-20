У мене рейтинг – 99%, – Трамп каже про "плани" стати прем'єром Ізраїлю

Дональд Трамп заявив про надзвичайно високий рівень підтримки в Ізраїлі. Президент США припустив, що теоретично міг би балотуватися на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це пише Clash Report.

Цікаво Таємні переговори про Гренландію: США висувають нові умови

Що сказав Трамп про власне "прем'єрство" в Ізраїлі?

За словами Трампа, його рейтинг в Ізраїлі нібито сягає 99%, що, на його думку, могло б відкрити можливість участі у виборах в країни.

Я зараз на рівні 99% в Ізраїлі. Я міг би балотуватися на посаду прем'єр-міністра, тож, можливо, після цього я поїду в Ізраїль і братиму участь у виборах,

– сказав Трамп.

Найімовірніше слова американського лідера мали жартівливий характер.

Водночас Дональд Трамп заявив, що чинний прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і так "робить все, що від нього вимагають".

Чи міг би Трамп теоретично стати ізраїльським прем'єром?

Ізраїль – це парламентська республіка, тож посада прем'єр-міністра є значущою, аніж президент, який здебільшого виконує церемоніальні функції.

Відповідно до Основного закону Ізраїлю про Уряд, стати прем'єр-міністром країни може винятково чинний депутат Кнесету. На відміну від звичайних міністрів, які можуть не входити до складу парламенту, для голови уряду ця вимога є обов'язковою.

Оскільки кандидат обов'язково має бути парламентарем, він повинен відповідати всім критеріям для обрання депутатом.

Зокрема, кандидат повинен:

мати ізраїльське громадянство;

бути не молодшим за 21 рік;

не мати обмежень через судимість за певні важкі злочини.

Юридична процедура призначення починається після парламентських виборів або відставки попереднього кабінету.

Президент Ізраїлю проводить обов'язкові консультації з представниками всіх обраних фракцій Кнесету. На основі цих рекомендацій Президент офіційно доручає формування уряду тому депутату, який має найбільші шанси створити стійку більшість. Зазвичай цим кандидатом стає лідер найбільшої політичної партії, проте закон дозволяє президенту обрати будь-якого іншого члена Кнесету.

Отримавши мандат від голови держави, призначений депутат має сформувати коаліцію протягом 28 днів з можливістю продовження цього терміну. Фінальним етапом призначення є офіційне голосування у Кнесеті.

Новий прем'єр-міністр та його кабінет вважаються законно призначеними лише після того, як сформований уряд отримає вотум довіри від абсолютної більшості депутатів парламенту.

Тож відповідно до ізраїльського законодавства, Дональд Трамп не може стати прем'єр-міністром Ізраїлю.

Які зараз відносини у Трампа та Нетаньягу?

Біньямін Нетаньягу в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Ізраїль має переглянути та перезавантажити свої фінансові відносини з США. Зокрема, ізраїльський прем'єр сказав, що його країна має відмовитися від американської військової допомоги.

Видання CBS News зазначило, що Нетаньягу добре обізнаний в американській політиці та гостро усвідомлює зниження підтримки Ізраїлю. За даними недавнього опитування Pew, близько 60% дорослих американців мають негативне ставлення до Ізраїлю.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю повідомляв, що пройшов курс лікування злоякісної пухлини простати. До цього у грудні 2024 року йому зробили операцію з доброякісного розширення простати.