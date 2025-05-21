Мерц не думає, що війна в Україні закінчиться швидко

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знизив очікування щодо завершення війни Росії з Україною найближчим часом. На його думку, вона не закінчиться швидко

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Мерца, яку цитують у Deutsche Welle.

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Що заявив канцлер Німеччини про війну Росії з Україною

Фрідріх Мерц прокоментував можливість завершення війни на пресконференції в Берліні в середу, 21 травня.

Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко,

– запевнив він.

Водночас політик підкреслив, що можна сподіватися на реалізацію пропозиції Папи Римського провести прямі переговори між Україною та Росією у Ватикані. Він наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

До слова, президент Фінляндії заявив, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися вже наступного тижня у Ватикані. За його словами, Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні війни Росії проти України.

Своєю чергою Папа Римський підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори України та Росії. Він повідомив про це під час розмови з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.