Капітуляція України дасть Путіну час підготуватися до нової війни, – Мерц
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війну в Україні потрібно зупинити, але не "за будь-яку ціну".
- На думку політика, капітуляція України лише дасть Володимиру Путіну час підготуватися до нової війни.
У середу, 27 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війну в Україні необхідно зупинити. Однак цього не можна робити "за будь-яку ціну".
Капітуляція Києва лише зіграє на руку Кремля. Виступ політика на конференції в Кишиневі цитує The Guardian, передає 24 Канал.
Що думає Мерц про закінчення війни в Україні?
На спільній пресконференції з лідерами Молдови, Франції та Польщі німецький політик заявив, що війну в Україні не можна завершувати "за будь-яку ціну".
Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, а Путін використає його, аби підготуватися до наступної війни,
– попередив він.
Окрім того, Мерц звернув увагу на прогрес Молдови на шляху до Європейського Союзу та зазначив, що це "не слід вважати як належне, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі російську агресію проти України.
Коментуючи спроби Росії втрутитися в молдовську демократію, канцлер додав, що Європа залишається "з вами в збереженні свободи та суверенітету".
Мерц і війна в Україні: останні новини
- Канцлер Німеччини заявив, що дипломатичні зусилля для закінчення війни в Україні лише на початковій стадії, він порівняв їх із подоланням 200 метрів із 10 кілометрів.
- На думку Мерца, вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України неприпустимі. Політик порівняв їх з вимогою до США віддати Флориду.
- Також канцлер підтримав прем'єра-міністра Бельгії Барта де Вевера, який виступив проти конфіскації заморожених російських активів, принаймні до завершення мирних переговорів. Це нібито спричинить наслідки для фінансових ринків.