В среду, 27 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что войну в Украине необходимо остановить. Однако этого нельзя делать "любой ценой".

Капитуляция Киева только сыграет на руку Кремлю. Выступление политика на конференции в Кишиневе цитирует The Guardian, передает 24 Канал.

Что думает Мерц об окончании войны в Украине?

На совместной пресс-конференции с лидерами Молдовы, Франции и Польши немецкий политик заявил, что войну в Украине нельзя завершать "любой ценой".

Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, а Путин использует его, чтобы подготовиться к следующей войне,

– предупредил он.

Кроме того, Мерц обратил внимание на прогресс Молдовы на пути в Европейский Союз и отметил, что это "не следует считать как должное, поскольку все могло сложиться совсем иначе", имея в виду российскую агрессию против Украины.

Комментируя попытки России вмешаться в молдавскую демократию, канцлер добавил, что Европа остается "с вами в сохранении свободы и суверенитета".

