Дипломатичні засоби врегулювання війни в Україні вичерпані, – канцлер Німеччини

Німецький канцлер Фрідріх Мерц у середу, 9 липня, заявив, що дипломатичні засоби врегулювання війни в Україні вичерпані. Він пообіцяв подальшу допомогу нашій країні.

Про це він сказав під час виступу в Бундестазі, інформує 24 Канал із посиланням на tagesschau.

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Мерц про війну в Україні

Під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі Мерц пообіцяв подальшу допомогу Німеччини Україні.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", – запевнив Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що засоби та ресурси дипломатії вичерпані.

Засоби та ресурси дипломатії вичерпані, коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося,

– наголосив Мерц.

До речі, Фрідріх Мерц нещодавно вказав, що Кремль уже зараз веде гібридну війну проти Німеччини.