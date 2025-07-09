Про це він сказав під час виступу в Бундестазі, інформує 24 Канал із посиланням на tagesschau.

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Мерц про війну в Україні

Під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі Мерц пообіцяв подальшу допомогу Німеччини Україні.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", – запевнив Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що засоби та ресурси дипломатії вичерпані.

Засоби і ресурси дипломатії вичерпані, коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося,

– наголосив Мерц.

До речі, Фрідріх Мерц нещодавно вказав, що Кремль уже зараз веде гібридну війну проти Німеччини.