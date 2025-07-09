Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, информирует 24 Канал со ссылкой на tagesschau.

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Мерц о войне в Украине

Во время дебатов по бюджету в Бундестаге Мерц пообещал дальнейшую помощь Германии Украине.

"Мы должны трезво оценить текущую угрожающую ситуацию. Мы должны принять важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы здесь, в этом парламенте. Мы продолжим эту поддержку", – заверил он.

Канцлер Германии отметил, что "средства и ресурсы дипломатии исчерпаны".

Средства и ресурсы дипломатии исчерпаны, когда преступный режим открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, применяя военную силу, и стремится уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло,

– подчеркнул Мерц.

К слову, Фридрих Мерц недавно указал, что Кремль уже сейчас ведет гибридную войну против Германии.