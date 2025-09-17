Фрідріх Мерц під час виступу в німецькому парламенті зробив заяву про Путіна. Канцлер також згадав Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що сказав Мерц про Путіна 17 вересня?

У своєму виступі канцлер зосередився на атаці Росії на Польщу.

Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства,

– заявив Мерц.

Він підкреслив, що порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії є частиною тривалої тенденції до випробування кордонів ЄС і НАТО та саботажу з боку Путіна.

Також Мерц згадав про Україну, сказавши, що мирна угода не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Нав'язаний мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати нову ціль", – акцентував політик.

Як у Європі та США сприймають дронові атаки на Польщу?