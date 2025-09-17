Коварная дестабилизация – Мерц высказался о действиях России в Европе
- Фридрих Мерц заявил, что Россия пытается дестабилизировать свободные общества Европы.
- Мерц подчеркнул, что мирное соглашение с Россией не может быть достигнуто за счет суверенитета Украины.
Фридрих Мерц во время выступления в немецком парламенте сделал заявление о Путине. Канцлер также упомянул Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что сказал Мерц о Путине 17 сентября?
В своем выступлении канцлер сосредоточился на атаке России на Польшу.
Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества,
– заявил Мерц.
Он подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии является частью длительной тенденции к испытанию границ ЕС и НАТО и саботажа со стороны Путина.
Также Мерц вспомнил об Украине, сказав, что мирное соглашение не может быть достигнуто за счет политического суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Навязанный мир, мир без свободы, будет побуждать Путина искать новую цель", – акцентировал политик.
Как в Европе и США воспринимают атаки дронами на Польшу?
Вечером 15 сентября над Варшавой обезвредили беспилотник, который летал над резиденциями Навроцкого и Туска. До того были атака на Польшу 10 сентября и Румынию 13 сентября.
На днях генеральный директор Quantum Systems Флориан Зайбель заявил, что Путин показал Европе, где у нее слабое место. И этим сделал услугу европейцам, ведь те теперь понимают, зачем строить заводы по производству дронов.
По мнению Зайбеля, Германия не выдержала бы и 4 недель против атак российскими дронами, если бы они были такими масштабными, как в Украине.
Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон убежден: Путин стал смелее после встречи с Трампом на Аляске и поездки в Китай. Такое мнение эксперт высказал в эфире 24 Канала.
А аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот в интервью 24 Каналу сказал: Путин давно ведет гибридную войну против Европы. Но теперь стратегия России в отношении ЕС – запугать и сломать сопротивление. Марк Тот согласен, что на Путина повлияло посещение Пекина.