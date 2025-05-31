Говоритимуть про війну в Україні: найближчим часом Мерц планує зустрітися з Трампом

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зустріч політиків відбудеться у Вашингтоні.

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що про її дату та формат адміністрації домовлялися кілька тижнів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про що говоритимуть Мерц і Трамп

Варто зауважити, що це буде перша зустріч нового канцлера Німеччини з американським лідером. Високопоставлений німецький чиновник повідомив журналістам, що лідери планують провести спільну пресконференцію в Білому домі.

Під час зустрічі вони, зокрема, говоритимуть про війну Росії з Україною, ситуацію на Близькому Сході та торгівельну політику.

Зауважимо, що раніше Мерц вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. 28 травня вони провели спільну пресконференцію та виголосили низку заяв.

Під час неї глава держави повідомив, що Німеччина підтримує збільшення санкцій проти Росії. Тоді як Мерц заявив, що вона посилюватиме тиск, щоб послабити воєнну машину Москви та прокласти шлях для переговорів.

Окрім цього, під час зустрічі політикам вдалося досягнути важливих домовленостей щодо української ППО.