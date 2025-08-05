Західні ЗМІ заявляють, що Путін хоче повністю захопити 4 області України, а потім перейти до мирних перемовин. У Кремлі сподіваються показати США, що нібито не відмовляються від миру.

Росія й зараз вважає тимчасово окуповані території "своїми". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Коли Путін буде готовий до перемовин?

Одне з джерел Reuters заявило, що Володимир Путін прагне повністю захопити чотири українські регіони – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Лише після цього Кремль може розпочати перемовини про можливу мирну угоду.

Якщо Путіну вдасться повністю окупувати ці чотири регіони, які він вважає російськими, він зможе заявити, що досяг цілей своєї війни в Україні,

– сказав Джеймс Роджерс, автор майбутньої книги "Повернення Росії".

З травня російські й українські сторони провели три раунди зустрічей. За даними Reuters, це частина спроб Москви переконати президента США Дональда Трампа, що Москва нібито не відкидає мирні ініціативи. Утім, зміст переговорів зводиться переважно до гуманітарних питань.

За даними джерел видання, російський диктатор досі сподівається відновити торгівлю із Заходом і покращити стосунки зі США. Він занепокоєний роздратуванням Трампа, однак не має наміру завершувати війну лише через бажання американського політика.

Водночас, за словами західних аналітиків, за останній рік Росія захопила менше ніж 1 відсоток території України та зазнала великих втрат.