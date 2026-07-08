Ми надамо Україні право розробляти ракети для Patriot, – Трамп

Дональд Трамп сказав, що США нададуть право Україні розробляти ракети для Patriot. Американський лідер вірить, що українцям вдасться це зробити.

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп про виробництво ракет Patriot в Україні?

Мені одна пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти Patriot,

– сказав Дональд Трамп.

При цьому американський лідер зауважив, що США також потребують комплексів Patriot та ракет до них.

"У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Я думаю, що вони (українці – 24 Канал) зможуть швидко виробляти (ракети до ЗРК – 24 Канал). Ми створимо виробничі потужності, компанія туди приїде", – сказав президент США.

Окрім того, Трамп зазначив, що більшість країн не змогли б виробляти ракети Patriot, а Україна зможе. Глава Білого дому підкреслив, що наша країна особливо добре позиціюється у виробництві озброєнь, адже має потрібні таланти.

Нагадаємо, Україні зіткнулася із дефіцитом ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, через що стало важче протидіяти ворожій балістиці. Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до партнерів із проханням тимчасово виділити Україні PAC-3 зі своїх складів, а згодом замістити їх шляхом українських майбутніх постачань.