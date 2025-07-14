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Геополітика Америка Ми надсилатимемо зброю, а вони за неї платитимуть, – Трамп розповів про угоду з НАТО
14 липня, 18:22
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Ми надсилатимемо зброю, а вони за неї платитимуть, – Трамп розповів про угоду з НАТО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • США і НАТО досягли нової угоди, за якою американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс платитиме за неї.
  • Трамп заявив, що США виробляють найкраще обладнання, і європейські країни це знають.

Дональд Трамп розповів, що США і НАТО вдалося досягнути нової угоди. Американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс буде за неї платити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Що розповів Трамп про нову угоду з НАТО?

Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати "виробляють найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього", і європейські країни це знають. 

І ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми (США – 24 Канал) будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть. Ми, Сполучені Штати, не будемо платити за це. Ми її не купуємо, але ми її вироблятимемо, а вони (країни НАТО – 24 Канал) за неї платитимуть, 
– сказав американський лідер.

Він також зазначив, що остання зустріч з лідерами НАТО місяць тому була дуже успішною, оскільки було узгоджено про збільшення витрат на оборону країн-членів до 5% ВВП, що становить понад трильйон доларів США на рік. 

"Тож у них багато грошей. І це багаті країни. У них багато грошей, і вони хочуть це зробити. Вони дуже впевнені в цьому. І ми також впевнені в цьому", – резюмував Трамп.