Ми зробимо все можливе, але вони втратили багато території, – Трамп про поступки України

Дональд Трамп зробив низку заяв щодо завершення війни Росії проти України. Зокрема, прокоментував питання територій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента США.

Читайте також Наступні кілька днів будуть дуже важливими, – Трамп про війну в Україні

Трамп про територіальні поступки

Президент США відповів на запитання журналістів, чи вважає, що Україна "повинна" віддати частину території, аби досягти миру.

Ну, це залежить від того, яку територію... Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною, але вони втратили багато територій,

– заявив Трамп.

Також акцентував, що Крим нібито "був переданий" Росії за президентства Обами. Тож, на думку Трампа, "це немає з ним нічого спільного".

Я думаю, що повернути Крим буде дуже важко,

– сказав президент США.

Дивіться також Згода України сісти за стіл переговорів з терористами – великий компроміс, – Зеленський

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголошував, що Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це суперечить Конституції та суверенітету нашої держави.



Також президент зазначив, що обговорення питання півострова та інших тимчасово окупованих територій веде лише до затягування війни.