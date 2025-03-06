Дуда назвав умову, за якої Україна зможе отримати ескадрилью МіГ-29 від Польщі

Польща може передати ескадрилью літаків МіГ-29 Україні. Однак це станеться лише за умови, якщо польська сторона отримає нові літаки від союзників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.

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Дуда висловив умову, за якої ескадрилью МіГ-29 передуть Україні

Анджей Дуда зауважив, що Володимир Зеленський просив у нього отримати одну чи дві останні ескадрильї МіГ-29, які ще стоять на озброєнні у польських збройних силах. За словами президента Польщі, під час цього він проговорив одну умову, яка дозволить передати цей тип літаків.

Ми вже передавали МіГи Україні, і залишилася остання група. Але нам потрібно побудувати баланс тут (у Польщі – 24 Канал), нам потрібно захистити власний повітряний простір теж. Якщо виявиться, що наші союзники відправлять літаки, які замінять МіГи, щоб захистити польський повітряний простір, я вважаю, що нам потрібно стримати своє слово,

– пояснив польський очільник.

Дуда резюмував, що пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському передати винищувачі МіГ-29, коли ці літаки пострадянського зразка будуть замінені на сучасні, які відповідають стандартам НАТО.

До слова, журналісти Defense Express писали, що на початок 2024 року Польща мала у своєму розпорядженні 11 літаків МіГ-29 та 3 МіГ-29УБ. Водночас у польських збройних силах є 48 винищувачів F-16, які вона хоче модернізувати. Саме тому Польща і перестраховується та не хоче поки передавати МіГ-29 Україні без заміни цих літаків іншими.