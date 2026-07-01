Не лише через напругу між країнами: чому Польща відмовилася передати Україні винищувачі МіГ-29

Польща відмовилася надати Україні обіцяні МіГи, пояснюючи це тим, що наша держава нібито не надала дрони. Зрозуміло, що на це рішення вплинуло напруження, яке зараз спостерігається між країнами, втім це не ключова причина.

Ще до ситуації з орденом Білого орла з боку Польщі не раз лунали історичні претензії та закиди. Такою думкою з 24 Каналом поділився головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що подібні заяви ставлять під загрозу наші відносини.

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Чому Україна все-таки не отримала МіГ?

Сьогодні ми справді маємо зупинку в розмовах щодо надання Україні польських МіГ, але частково це може бути пов'язано з тим, що ці винищувачі знадобляться самій Польщі. Адже розмови про те, що Росія паралельно може розпочати ще одну війну – не виникли нізвідки.

Достатньо аналітиків стверджують, що навіть попри те, що Росія не може виграти війну в України, вона все одно може почати іншу. Адже, щоб перекрити негатив від поразки – потрібна хоч одна маленька переможна війна,

– зауважив Іван Ус.

Навіть називають два варіанти. Перший – це естонська Нарва, а другий – Сувальський коридор, тобто Литва та Польща. Відповідно, Польща розуміє, що ці літаки потрібні. Хоч якщо ранжувати всі причини, то напруження між країнами точно на одному з перших місць.

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Чи може Польща піти на жорсткіші кроки?

Європа розуміє, якщо зараз не дати виграти війну Україні, то її виграє Росія. На цьому війна точно не закінчиться, адже Володимир Путін прагнутиме захопити якомога більше територій. Оскільки Кремль не може забезпечити розвиток своєї країни, тому постійно хотітиме нових. Це найкращий спосіб пояснити населенню, чому немає розвитку економіки.

У стосунках з Польщею для нас найважливіше, щоб не було перекриття кордону для постачання військового озброєння. Поки до цього не йде. Але навіть у такому найгіршому варіанті не треба забувати, що у нас ще є Румунія. Це партнер, який нам сильно допомагає,

– підкреслив Іван Ус.

Тому навіть якщо Польща піде на жорсткі дії щодо обмеження постачання через свою територію – в України завжди є ще один варіант. Але наразі треба подивитися, як розгортатиметься ситуація далі. Втім уже зрозуміло, що подібна лінія поведінки в умовах повномасштабної війни й ризиків для Польщі – неправильна та безпідставна.

Залишається сподіватися, що коли емоції вщухнуть – ми зможемо повернутися до конструктивного діалогу, зокрема у питанні надання Україні необхідних літаків.